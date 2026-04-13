Перемирие между США и Ираном должно охватить и Ливан, заявил МИД

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко на встрече с ливанским послом в России Баширом Салехом Аззамом отметил, что согласованное США и Ираном перемирие должно распространяться и на Ливан, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте министерства, встреча дипломатов состоялась в понедельник. Замглавы МИД и посол обсудили обстановку на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в Ливане.
"Подчёркнута важность скорейшей деэскалации ситуации в соответствии с ранее достигнутыми американо-иранскими договорённостями о перемирии, действие которых, как было отмечено, должно распространяться и на Ливан", - говорится в сообщении.
Эскалация между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" в Ливане началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, а 16 марта объявил о начале наземной операции на юге Ливана.
После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США "Хезболлах" приостановило операции против Израиля, но возобновило их после массированных израильских ударов по Ливану. Иран и Пакистан, выступающий посредником в урегулировании, назвали атаки на Ливан нарушением перемирия. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.