Перемирие между США и Ираном должно охватить и Ливан, заявил МИД

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко на встрече с ливанским послом в России Баширом Салехом Аззамом отметил, что согласованное США и Ираном перемирие должно распространяться и на Ливан, сообщили в МИД РФ.