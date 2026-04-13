Мазепин сообщил о планах обсудить спортивную инфраструктуру на ПМЭФ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил РИА Новости, что дискуссия об инфраструктуре в спорте может пройти в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В понедельник бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) объявило о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство. После этого Мазепин заявил журналистам, что теперь страна сможет претендовать на проведение крупных международных турниров.
"Мы думаем провести на ПМЭФ спортивную дискуссию, в том числе поговорить про инфраструктуру в стране, не только про бассейны. Успехи (спортивных федераций) держатся на двух факторах - выступлении за рубежом и умении принимать международные соревнования здесь. К сожалению, сейчас мы не можем говорить о чемпионате мира или Европы, потому что для их проведения у нас есть всего четыре бассейна", - сказал Мазепин.
"Федерацию создали полтора года назад и назвали Федерацией водных видов спорта, но у нашей федерации нет ни одного дворца водных видов спорта, где мы бы могли провести совместный чемпионат России. Более того, чемпионат России по плаванию мы можем провести в четырех городах нашей необъятной страны. В Москве на сегодняшний день мы не можем провести его, и я считаю, что это досадно. Мы вместе с министерством спорта и олимпийским комитетом должны работать над тем, чтобы ликвидировать эти моменты", - отметил собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня.