"Самое интересное событие за пять лет": Свищев — о матче России и Украины

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что матч между сборными России и Украины по водному поло может стать самым интересным спортивным событием за последние пять лет.
Сборные России и Украины по водному поло должны встретиться в матче за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира. Турнир проходит на Мальте, начало игры запланировано на 16:00 мск. Ранее стало известно, что Федерация водного поло Украины (ФВПУ) попросила Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics) отменить матч. Позднее Telegram-канал "Mash на спорте" сообщил, что сборной Украины было отказано.
"Это будет самое интересное спортивное событие за последние пять лет. Вот таких прямых встреч в командных видах спорта между нашими странами я не могу припомнить. Тем и интереснее и более захватывающе будет, если этот матч состоится. Я очень надеюсь, что игра все же пройдет. Главное для наших ребят - не поддаваться на провокации, владеть своими эмоциями. Это спорт, неважно, кто и как к кому относится. Нравится, не нравится – это официальное спортивное мероприятие, и если откажешься от участия, то в регламенте соревнования прописано, что происходит в таких случаях. Украина сама должна понять, как будет относиться к этому. Я за то, чтобы спортивные мероприятия состоялись в любой ситуации, если они безопасны", - сказал Свищев.
Сборная России по водному поло была допущена до международных турниров в ноябре 2025 года. В том же месяце глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин, выступая на форуме "Россия – спортивная держава", заявил, что российская команда, если встретится с украинской, "сделает все, чтобы победить, но будет соблюдать спортивный принцип и уважение к оппонентам".