Мальчик, спасший детей под Брянском в 2023 году, пишет письма бойцам СВО

БРЯНСК, 13 апр – РИА Новости. Мальчик Федор, спасший двух девочек при нападении украинских диверсантов в Брянской области в 2023 году, рассказал РИА Новости, что участвует в акциях в поддержку участников СВО и пишет им письма.

Как рассказал РИА Новости руководитель областного СУСК Алексей Кузьмичев, Федор с 2024 года учится в Брянской кадетской школе имени героя России В.И. Шкурного, следовали взяли над ним шефство.

Мальчик живет вместе с другими кадетами в жилом блоке школы. А два его брата участвуют в СВО. В правительстве региона уточнили РИА Новости, что дом семьи Федора находится в Климовском районе.

"Вместе с другими кадетами взвода принимаем участие в акциях "Письмо солдату", "Посылка солдату", "Открытка солдату". Я в своих письмах стараюсь найти правильные слова, чтобы поддержать бойцов на передовой, ведь понимаю, как им трудно", - рассказал Федор.

Кадет добавил, что быть военным – трудно, но он хочет стать курсантом ВДВ и продолжить служить России как вся его семья.