10:34 13.04.2026

Мальчик, спасший детей под Брянском в 2023 году, пишет письма бойцам СВО

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Брянской области | Перейти в медиабанкФедор Симоненко из Брянской области, спасший детей при атаке украинских диверсантов
БРЯНСК, 13 апр – РИА Новости. Мальчик Федор, спасший двух девочек при нападении украинских диверсантов в Брянской области в 2023 году, рассказал РИА Новости, что участвует в акциях в поддержку участников СВО и пишет им письма.
В начале марта 2023 года на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, обстрелявшая как минимум два автомобиля, убив водителей. В одной из машин десятилетний мальчик Федор и две девочки ехали в школу. Несмотря на ранение, мальчик смог выбраться сам и спасти девочек. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении школьника Федора Симоненко медалью "За отвагу". Также по поручению главы СК России Александра Бастрыкина мальчика наградили ведомственной медалью "Доблесть и отвага".
Как рассказал РИА Новости руководитель областного СУСК Алексей Кузьмичев, Федор с 2024 года учится в Брянской кадетской школе имени героя России В.И. Шкурного, следовали взяли над ним шефство.
Мальчик живет вместе с другими кадетами в жилом блоке школы. А два его брата участвуют в СВО. В правительстве региона уточнили РИА Новости, что дом семьи Федора находится в Климовском районе.
"Вместе с другими кадетами взвода принимаем участие в акциях "Письмо солдату", "Посылка солдату", "Открытка солдату". Я в своих письмах стараюсь найти правильные слова, чтобы поддержать бойцов на передовой, ведь понимаю, как им трудно", - рассказал Федор.
Кадет добавил, что быть военным – трудно, но он хочет стать курсантом ВДВ и продолжить служить России как вся его семья.
Директор брянской кадетской школы Алексей Солдатенков сообщил РИА Новости, что Федор активно участвует в мероприятиях, посвященных празднованию победы в Великой Отечественной войне. Так, в прошлом году кадет возглавлял сводную роту барабанщиков на параде, посвященному 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
