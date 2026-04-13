Мадьяр обсудил с фон дер Ляйен возвращение Венгрии 20 миллиардов евро - РИА Новости, 13.04.2026
16:40 13.04.2026
Мадьяр обсудил с фон дер Ляйен возвращение Венгрии 20 миллиардов евро

Мадьяр обсудил с фон дер Ляйен возвращение Венгрии замороженных 20 млрд евро

БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что уже провел с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен переговоры о возвращении 20 миллиардов евро из замороженных фондов ЕС.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
"Я поговорил по телефону с председателем Еврокомиссии и буду продолжать переговоры с ней, поскольку чрезвычайно важной и одной из важнейших задач правительства "Тисы" является возвращение 8 тысяч миллиардов форинтов, примерно 20 миллиардов евро из фондов ЕС, без которых венгерская экономика не функционирует", - сказал Мадьяр на пресс-конференции для международной прессы.
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
