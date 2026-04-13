LG потерял 12 товарных знаков в России

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ушедший из России южнокорейский бренд LG потерял 12 товарных знаков для продажи смартфонов и другой электроники, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков Super Edge, Dual Side Edge, Upper Edge, Side Edge, Dual Edge, Double Edge, Two Edge, G Edge, Watch Urbane, Photo View, Watch Urbane LTE, Steel Silver были поданы в августе 2015 года, в 2016 и 2017 годах Роспатент принял решение об их регистрации. По данным 2026 года, срок товарных знаков истек. Правообладателем выступал "ЭлДжи Электроникс Инк".

Под этими брендами в России могли продавать смартфоны, телевизоры, компьютеры, часы и программное обеспечение.

LG Electronics - южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания была образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле

LG Electronics в марте 2022 года объявила о приостановке всех поставок своей продукции в Россию.