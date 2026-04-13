LG потерял 12 товарных знаков в России

19:07 13.04.2026
Ушедший из России LG потерял 12 товарных знаков для продажи электроники

Стенд компании LG. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ушедший из России южнокорейский бренд LG потерял 12 товарных знаков для продажи смартфонов и другой электроники, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков Super Edge, Dual Side Edge, Upper Edge, Side Edge, Dual Edge, Double Edge, Two Edge, G Edge, Watch Urbane, Photo View, Watch Urbane LTE, Steel Silver были поданы в августе 2015 года, в 2016 и 2017 годах Роспатент принял решение об их регистрации. По данным 2026 года, срок товарных знаков истек. Правообладателем выступал "ЭлДжи Электроникс Инк".
Под этими брендами в России могли продавать смартфоны, телевизоры, компьютеры, часы и программное обеспечение.
LG Electronics - южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания была образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.
LG Electronics в марте 2022 года объявила о приостановке всех поставок своей продукции в Россию.
Ранее LG уже потерял как минимум шесть товарных знаков в России, включая Dura Skin Cover, Dura Cover, Dura Guard, Dura Shield.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
