Артем Чекалин на оглашении приговора в Гагаринском районном суде в Москве. 13 апреля 2026

Бывший супруг Лерчек рассказал о своих эмоциях перед заседанием суда

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Бывший супруг блогера Лерчек Артём Чекалин сообщил журналистам, что пришел с тяжелым сердцем на оглашение приговора по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

« "Я пришёл с тяжелым сердцем. В выходные пришлось сказать детям, что, возможно, я сегодня не вернусь домой, были детские слезы и детское разочарование. Им и так тяжело, что мама у них болеет, завтра опять очередной курс химиотерапии", - заявил Чекалин

Прокурор в прениях сторон просила назначить ему 7,5 лет колонии со штрафом более 196 миллионов рублей. Защита просила оправдать за отсутствием состава преступления.

Чекалин заявил в последнем слове, что никаких документов в банк не предоставлял, искренне не считает себя виновным, просил назначить условное наказание, поскольку надо растить троих детей, мать которых смертельно больна.