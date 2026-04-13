12:43 13.04.2026 (обновлено: 14:06 13.04.2026)
Бывший супруг Лерчек рассказал о своих эмоциях перед заседанием суда

Экс-супруг Лерчек пришел с тяжелым сердцем на оглашение приговора

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАртем Чекалин на оглашении приговора в Гагаринском районном суде в Москве. 13 апреля 2026
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Бывший супруг блогера Лерчек Артём Чекалин сообщил журналистам, что пришел с тяжелым сердцем на оглашение приговора по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.
«
"Я пришёл с тяжелым сердцем. В выходные пришлось сказать детям, что, возможно, я сегодня не вернусь домой, были детские слезы и детское разочарование. Им и так тяжело, что мама у них болеет, завтра опять очередной курс химиотерапии", - заявил Чекалин.
Прокурор в прениях сторон просила назначить ему 7,5 лет колонии со штрафом более 196 миллионов рублей. Защита просила оправдать за отсутствием состава преступления.
Чекалин заявил в последнем слове, что никаких документов в банк не предоставлял, искренне не считает себя виновным, просил назначить условное наказание, поскольку надо растить троих детей, мать которых смертельно больна.
Валерия Чекалина через своего адвоката направила в суд письмо, в котором поблагодарила судью Екатерину Кузьмину за приостановление ее дела, пока она проходит лечение от рака желудка четвёртой стадии. Лерчек просила проявить милосердие к ее бывшему супругу, чтобы он мог остаться с детьми, если ее самой "не станет".
