Квартальнов признался, что ему стыдно за команду

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Главный тренер минского хоккейного клуба "Динамо" Дмитрий Квартальнов заявил, что ему стыдно за игроков своей команды после третьего поражения кряду в четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В понедельник "Динамо" на выезде проиграло казанскому "Ак Барсу" со счетом 0:4, потерпев третье поражение подряд в серии.
13 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
14:32 • Александр Барабанов
(Илья Сафонов, Mitchell Miller)
06:47 • Дмитрий Яшкин
(Mitchell Miller, Артем Галимов)
16:54 • Никита Лямкин
19:25 • Кирилл Семенов
"Немножко было стыдновато за команду. В хоккее делать нечего без характера, его проявлять надо. Это очень печально. Другие моменты уходят на второй план. Не хочется говорить, что время не наше, но пока что вот так. Мне нечего вообще сказать. Это мой первый плей-офф настолько бесхарактерный. Нельзя так играть в хоккей, да и в шахматы, где угодно", - сказал Квартальнов на пресс-конференции, трансляция которой опубликована в группе "Ак Барса" в соцсети "ВКонтакте".
"Моя вина всегда есть, всегда у тренера она есть. Я тут не собираюсь на кого-то вешать ответственность. Мы не смогли, кто-то не может, кто-то не хочет, а кто-то спит, наверное. Нужно взять себя в руки и начинать работать. Выиграть единоборство, и с этого все пойдет", - добавил Квартальнов.
Четвертый матч серии пройдет 15 апреля в Казани. Команды впервые встречаются в рамках Кубка Гагарина.