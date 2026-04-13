Колумбийский эксперт рассказал, какой кофе помогает замедлить старение

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон рассказал РИА Новости, что отборный кофе содержит большое количество антиоксидантов, которые в свою очередь помогают замедлить старение организма.
"Отборный кофе, сделанный из спелых, красных ягод, имеет чистый вкус, в нем много антиоксидантов, которые помогают замедлить старение клеток организма", - рассказал собеседник агентства, поставляющий в Россию колумбийский кофе.
Он отметил, что, хотя это и не самое эффективное средство, оно способно сыграть положительную роль в профилактике старения.