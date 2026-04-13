Книги, которые нельзя пропустить: что купить на ярмарке non/fictioN весна

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Светлана Вовк. В Гостином Дворе открылась Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioN весна. До 12 апреля издательства представляют самые яркие новинки. Подборка интересных книг разных жанров и направленности — в материале РИА Новости.
"Мозг и его "Я". Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?", Татьяна Черниговская, Константин Анохин
© Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука"Обложка книги "Мозг и его "Я". Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?" Константина Анохина и Татьяны Черниговской
Нейробиолог Константин Анохин и нейролингвист Татьяна Черниговская формулируют 20 ключевых вопросов современной науки о мозге. Ведущие ученые не просто констатируют факты — намечают пути решения сложнейших проблем, предлагая свежий взгляд на связь мозга и личности. Авторы анализируют, как изменились подходы к изучению сознания и какие горизонты открываются для исследований мозга — центра нашего "Я".
"От крестьянок до цариц: Женщины в истории России", Лиз Грюэль-Апер
© Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука"Обложка книги "От крестьянок до цариц: Женщины в истории России" Лиз Грюэль-Апер
Исследование о силе, стойкости и многогранности русских женщин — с древности до эпохи империй.
Автор создает коллективный портрет женщин разных эпох — от древнерусских крестьянок и первых княгинь X века до декабристок и нигилисток XIX столетия, от простых тружениц до царственных особ вроде Екатерины II. Уникальный взгляд на быт, судьбу и роль женщины в российском обществе.
"В сумерках моря", Вадим Панов
© Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука"Обложка книги "В сумерках моря" Вадима Панова
Книга о маньяке по прозвищу Поденщик от автора бестселлеров в жанре городского фэнтези, фантастики, стимпанка и остросюжетного триллера. Душегуб на протяжении десяти лет убивает людей в Крыму — и исключительно летом. Феликс Вербин приезжает на полуостров по своим делам, но оказывается втянутым в сложное расследование. Вдобавок к маньяку на побережье жестко воюют две криминальные группировки.
"Верхние и нижние", Галина Калинкина
© Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука"Обложка книги "Верхние и нижние" Галины Калинкиной
Продолжение серии "Неисторический роман", где издавались произведения Леонида Юзефовича, Алексея Колмогорова, Вячеслава Ставецкого и других известных авторов.
Сага, основанная на реальных фактах из судьбы московской купеческой семьи. Домашние и их родня делятся на "верхних" и "нижних", на "барабанщиков", "кукольников", "законников" и "наследников". Все они пытаются сохранить дом во время Первой мировой войны и затем революции. Одни принимают перемены, другие ждут "окончательного ужаса", чтобы покинуть родину.
"Шура. Смех и слезы. Взлет, падение и новое начало звезды 90-х", Александр Медведев
© Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука"Обложка книги "Шура. Смех и слезы. Взлет, падение и новое начало звезды 90-х" Александра Медведева
Автобиография одного из самых ярких артистов российской эстрады. В книге он рассказывает о детстве в Новосибирске, записи первых хитов, взлетах и падениях в карьере, борьбе с болезнью и заново обретенной популярности. В издании уникальные фотографии из личного архива певца.
"Руководитель из ада", Виктор Шейнов
© Фото предоставлено издательством "МИФ"Обложка книги "Руководитель из ада" Виктора Шейнова
Пособие для тех, кто столкнулся с боссом-манипулятором, проблемным начальником, от которого все устают. Автор учит выстраивать общение и границы с таким руководителем.
Здесь собраны десятки реальных типов "руководителей из ада", стиль управления которых разрушает мотивацию, здоровье и отношения в коллективе. Читатель узнает схемы манипуляций со стороны босса и сотрудников, как их четко распознавать и выстраивать надежную защиту.
"Ртуть", Калли Харт
© Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука"Обложка книги "Ртуть" Калли Харт
Мировой фэнтези-бестселлер номер один по версии The New York Times и первая книга цикла "Фейри и алхимия", разошедшаяся тиражом более миллиона экземпляров. К экранизации готовит Netflix.
В умирающем мире Зилварена ртуть стала оружием и проклятием, а союз Саэрис и воина-фейри Кингфишера превращается в историю "от ненависти к любви" на фоне магии, политических интриг и древней алхимии.
Калли Харт — британская писательница, автор более 40 книг в жанрах темной романтики и young adult. Издается в десятках стран.
"Русский костюм", Елена Львовна Мадлевская
© Фото предоставлено издательством "МИФ"Обложка книги "Русский костюм" Елены Мадлевской
В этой книге описаны удивительные вещи "из бабушкиного сундука": косоворотки, сарафаны, покрытые бархатом шубы, красивые кокошники, коты и сороки — виды обуви и головных уборов.
Автор рассказывает, зачем в русском костюме делали фальшивые рукава, как в моду вошли сапоги со скрипом, почему носить одежду без пояса считалось неприличным, какие головные уборы имели крылья, хвосты, рога и даже копыта. А также о том, как в старину шили и украшали одежду и обувь, чем отличались наряды в разных регионах России.
Седерик Сапен-Дефур "Где падают звезды"
© Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука"Обложка книги "Где падают звезды" Седерика Сапен-Дефур
Искренняя и трогательная история о любви, испытании и надежде от автора бестселлера "Его запах после дождя".
Ранним утром 12 августа 2022 года Седрик и его жена Матильда поднимаются в небо на парапланах над сверкающей долиной. Но их восторг от полета рушится в один миг: Седрик на секунду отвлекается и теряет Матильду из виду. Где она? Упала на скалы? Жива ли? В панике он спешит к месту падения ее параплана.
"Попович", Сергей Шаргунов
© Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука"Обложка книги "Попович" Сергея Шаргунова
Приключенческий роман от лауреата премии "Большая книга".
Сын священника Лука Артоболевский учится в одиннадцатом классе, готовится к поступлению на филфак, читает Сартра, влюблен в одноклассницу и чувствует, что неотвратимо взрослеет. Строгие правила в семье, соблюдение всех постов и канонов идут вразрез с его желаниями. Он пытается понять — во что и для чего верит и так ли безгрешны те, кто наставляет его. А в церкви тем временем появляется странный монах, который учит мальчишку сомнительным вещам и зовет сбежать из дома — туда, где настоящая жизнь.
"Люблю, мама", Илиана Ксандер
© Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука"Обложка книги "Люблю, мама" Илианы Ксандер
Остросюжетное произведение, в котором переплетаются семейные тайны и темные секреты литературного мира. Роман вошел в топ-10 бестселлеров Amazon. Права на книгу приобрели в 30 странах.
После скоропостижной кончины знаменитой писательницы, автора психологических триллеров, ее дочь Маккензи получает несколько загадочных писем "от фаната № 1" с подписью "ХОХО". Она в ужасе — понимает, что их написала мать, а секреты, открывающиеся там, пострашнее ее романов.
"Свободные от тревоги. Терапевтические практики, которые помогут почувствовать свою ценность и отпустить страхи", Алина Ищанова
© Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука"Обложка книги "Свободные от тревоги. Терапевтические практики, которые помогут почувствовать свою ценность и отпустить страхи" Алины Ищановой
Книга практикующего психолога о том, как оставить позади старые обиды и обрести легкость бытия.
Автор объясняет, как распознать хроническую тревогу и справиться с ней, какие убеждения лишь отягощают, а какие могут стать опорой, каким страхам стоит дать уйти, а какие можно превратить в источник внутренней силы.
"Блинная "Клубничная грядка", Лори Гилмор
© Фото предоставлено издательством "МИФ"Обложка книги "Блинная "Клубничная грядка" Лори Гилмор
Всемирно известный шеф-повар Арчер Бэр узнает от адвоката, что в Дрим-Харбор у него есть пятилетняя дочь, и теперь ему придется туда переезжать, и растить девочку одному. Арчер, открыв на новом месте блинную, нанимает няню Айрис Фрейзер. Девушка не рассчитывает задержаться на этой работе надолго, однако увлекается своим строгим и раздражительным, но харизматичным боссом.
"Смерть в Средневековье", Игорь Лужецкий
© Фото предоставлено издательством "МИФ"Обложка книги "Смерть в Средневековье" Игоря Лужецкого
Увлекательный рассказ историка-медиевиста Игоря Лужецкого о том, как смерть осмыслялась в античной, иудейской и христианской традициях, как люди представляли себе душу и процесс умирания. История богословов, размышлявших о душе, костниц и кладбищ, надгробных скульптур, ангелов и бесов. Автор объясняет, чем отличаются просто смерть, смерть души и смерть для греха, может ли кончина быть благом, почему долина Генном под Иерусалимом стала адом, как христиане готовились к уходу в иной мир и что происходило с ними в момент умирания.