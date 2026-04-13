Захарова обвинила Клинтон во лжи о связях ее мужа с Эпштейном

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон лжет насчет того, что ее муж и бывший президент США Билл Клинтон не знал о зверствах финансиста Джеффри Эпштейна, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Интерес к чете Клинтон и ее связям с Эпштейном обострился на фоне публикации новых файлов из досье финансиста. Среди ранее необнародованных файлов - многочисленные фото бывшего президента, в том числе в джакузи, бассейне и в компании девушек, чьи лица скрыты.