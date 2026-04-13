Захарова обвинила Клинтон во лжи о связях ее мужа с Эпштейном

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон лжет насчет того, что ее муж и бывший президент США Билл Клинтон не знал о зверствах финансиста Джеффри Эпштейна, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Я слышала и читала, как Хиллари Клинтон пыталась отмазать мужа в очередной раз, рассказывая о том, что он якобы не знал, куда ездит, и не понимал, кто такой Эпштейн, и ни в чем из этого не участвовал. Прошу прощения, доказательства того, что она врет, у меня есть", - сказала Захарова ИС "Вести".
Дипломат отметила, что американские элиты хорошо знакомы с творчеством писателя Владимира Набокова и, в частности, с романом "Лолита". В этой связи ни у кого не могло вызывать сомнений, почему самолет Джеффри Эпштейна был известен под названием "Лолита Экспресс".
"Когда она (Хиллари Клинтон - ред.) говорит, что Билл Клинтон пользовался этим самолетом, чтобы летать на какие-то благотворительные мероприятия - они знали, что это за самолет, потому что у этого конкретного самолета было конкретное название", - подчеркнула Захарова.
Интерес к чете Клинтон и ее связям с Эпштейном обострился на фоне публикации новых файлов из досье финансиста. Среди ранее необнародованных файлов - многочисленные фото бывшего президента, в том числе в джакузи, бассейне и в компании девушек, чьи лица скрыты.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.