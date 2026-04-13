Клебо стал инвестором нового мирового шахматного тура

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо присоединился к числу инвесторов нового шахматного тура Total Chess World Championship, сообщается на официальном сайте турнира.
Ранее в этот турнир инвестировал средства нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд.
"Шахматы для меня – это долгосрочная и захватывающая инвестиция. Я верю в эту концепцию и вижу, что вместе со многими другими могу внести свой вклад в этот вид спорта", – говорится в заявлении 11-кратного олимпийского чемпиона Клебо.
Новая ежегодная серия с участием лучших шахматистов мира будет состоять из четырех турниров, проводимых в четырех разных городах. Тур определит абсолютного чемпиона мира в трех дисциплинах: быстрых классических шахматах (Fast Classic), рапиде и блице. Новый чемпионат был утвержден FIDE на срок не менее чем 16 лет. Пилотный турнир запланирован на осень 2026 года, полноценный сезон будет проведен в 2027 году. Минимальный ежегодный призовой фонд составит 2,7 млн долларов.