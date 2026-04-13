Ван И назвал крайне хрупким прекращение огня на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.04.2026
18:14 13.04.2026 (обновлено: 18:18 13.04.2026)
Ван И назвал крайне хрупким прекращение огня на Ближнем Востоке

Ван И: прекращение огня на Ближнем Востоке остается крайне хрупким

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел Китая Ван И . Архивное фото
ПЕКИН, 13 апр - РИА Новости. Прекращение огня на Ближнем Востоке остается "крайне хрупким", ситуация в регионе находится на критическом этапе, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с заместителем премьер-министра Пакистана Мухаммада Исхака Дара.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
"Нынешнее прекращение огня остается крайне хрупким, а ситуация в регионе находится на решающем переломном этапе", - приводит слова Ван И Центральное телевидение Китая.
Дипломат подчеркнул, что главным приоритетом на данный момент является приложение всех усилий для предотвращения возобновления боевых действий и сохранения с большим трудом достигнутого решения о прекращении огня.
"Международное сообщество должно продолжать наращивать усилия по содействию миру и диалогу, а также решительно выступать против любых действий, подрывающих прекращение огня или ведущих к эскалации конфронтации", - добавил Ван И.
Ранее Китай и Пакистан представили совместную инициативу по восстановлению мира и стабильности в Персидском заливе и на Ближнем Востоке из пяти пунктов.
