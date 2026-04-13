Ван И назвал крайне хрупким прекращение огня на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 13 апр - РИА Новости. Прекращение огня на Ближнем Востоке остается "крайне хрупким", ситуация в регионе находится на критическом этапе, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с заместителем премьер-министра Пакистана Мухаммада Исхака Дара.