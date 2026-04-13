Демидов занимает второе место в рейтинге лучших новичков НХЛ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов занимает второе место в рейтинге претендентов на "Колдер Трофи", ежегодно вручаемый лучшему новичку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ассоциацией профессиональных хоккейных журналистов.
В опросе, проведенном среди журналистов портала nhl.com, Демидов набрал 54 балла.
Лидером рейтинга за неделю до окончания регулярного сезона стал защитник Мэттью Шефер из "Нью-Йорк Айлендерс". Он получил 79 баллов (15 первых мест от 16 голосовавших). Замкнул тройку нападающий "Анахайм Дакс" Бекетт Сеннеке (52 балла).
В дебютном сезоне 20-летний Демидов набрал 62 очка (19 голов и 43 передачи) в 81 игре.