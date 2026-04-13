Демидов занимает второе место в рейтинге лучших новичков НХЛ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов занимает второе место в рейтинге претендентов на "Колдер Трофи", ежегодно вручаемый лучшему новичку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ассоциацией профессиональных хоккейных журналистов.

Лидером рейтинга за неделю до окончания регулярного сезона стал защитник Мэттью Шефер из "Нью-Йорк Айлендерс". Он получил 79 баллов (15 первых мест от 16 голосовавших). Замкнул тройку нападающий "Анахайм Дакс" Бекетт Сеннеке (52 балла).