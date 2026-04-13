Рейтинг@Mail.ru
Демидов занимает второе место в рейтинге лучших новичков НХЛ - РИА Новости Спорт, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
12:17 13.04.2026 (обновлено: 12:23 13.04.2026)
Демидов занимает второе место в рейтинге лучших новичков НХЛ

© Фото : nhl.com/canadiensХоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© Фото : nhl.com/canadiens
Хоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов занимает второе место в рейтинге претендентов на "Колдер Трофи", ежегодно вручаемый лучшему новичку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ассоциацией профессиональных хоккейных журналистов.
В опросе, проведенном среди журналистов портала nhl.com, Демидов набрал 54 балла.
Лидером рейтинга за неделю до окончания регулярного сезона стал защитник Мэттью Шефер из "Нью-Йорк Айлендерс". Он получил 79 баллов (15 первых мест от 16 голосовавших). Замкнул тройку нападающий "Анахайм Дакс" Бекетт Сеннеке (52 балла).
В дебютном сезоне 20-летний Демидов набрал 62 очка (19 голов и 43 передачи) в 81 игре.
ХоккейСпортИван Демидов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    С. Вавринка
    666
    474
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Москва
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Факел
    Родина
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Хетафе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала