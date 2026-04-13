15:24 13.04.2026
Серебряный призер Олимпиады Кагияма взял паузу в карьере

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Японский фигурист Юма Кагияма взял паузу в карьере и пропустит следующий сезон.
В конце марта Кагияма занял второе место на чемпионате мира в Праге. В феврале спортсмен завоевал серебро в командных и одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Италии.
"В следующем сезоне я не буду участвовать в соревнованиях и возьму перерыв для отдыха. Впереди у меня новые вызовы, и я надеюсь посвятить время тому, чтобы заново открыть для себя очарование от фигурного катания, а также переосмыслить себя. У меня в работе несколько разных проектов, так что с нетерпением жду, когда вы их увидите, буду благодарен, если вы дождетесь", - написал Кагияма в соцсети X.
Кагияме 22 года, он является четырехкратным серебряным призером Олимпийских игр и чемпионатов мира.
