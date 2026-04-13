Западные историки игнорировали вопрос советских пленных, рассказал эксперт

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Западные историки игнорировали или выносили на периферию научного внимания многие вопросы, принципиально важные для понимания масштаба трагедии на Восточном фронте, в том числе и феномен массового сопротивления советских военнопленных, рассказал РИА Новости научный сотрудник Института российской истории РАН (ИРИ РАН) Станислав Аристов.
Одиннадцатого апреля отмечался Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. В этой связи Аристов рассказал, что "безусловно, нельзя отрицать тот факт, что западными учеными была проделана значительная и скрупулезная работа по изучению истории нацистских концентрационных лагерей".
Но при детальном анализе их научного наследия, по словам Аристова, становится очевидным наличие огромных лакун. "За пределами западных исследований фактически остались целые пласты истории: это и разветвленная сеть лагерей на оккупированных советских территориях, и феномен массового сопротивления советских военнопленных, и специфика геноцида мирного населения СССР", - заметил эксперт.
"Многие вопросы, принципиально важные для понимания масштаба трагедии на Восточном фронте, попросту игнорировались или выносились на периферию научного внимания, что ставит под сомнение полноту и универсальность западных концепций памяти о Второй мировой войне", - заключил он.