07:28 13.04.2026 (обновлено: 07:38 13.04.2026)
Западные историки игнорировали вопрос советских пленных, рассказал эксперт

© РИА Новости / Борис Игнатович
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" - Освенцим
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" - Освенцим . Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Западные историки игнорировали или выносили на периферию научного внимания многие вопросы, принципиально важные для понимания масштаба трагедии на Восточном фронте, в том числе и феномен массового сопротивления советских военнопленных, рассказал РИА Новости научный сотрудник Института российской истории РАН (ИРИ РАН) Станислав Аристов.
Одиннадцатого апреля отмечался Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. В этой связи Аристов рассказал, что "безусловно, нельзя отрицать тот факт, что западными учеными была проделана значительная и скрупулезная работа по изучению истории нацистских концентрационных лагерей".
"Их труды по систематизации структуры СС, экономики рабского труда и повседневности крупных лагерных центров на территории Германии и Польши внесли весомый вклад в мировую историографию", - отметил он.
Но при детальном анализе их научного наследия, по словам Аристова, становится очевидным наличие огромных лакун. "За пределами западных исследований фактически остались целые пласты истории: это и разветвленная сеть лагерей на оккупированных советских территориях, и феномен массового сопротивления советских военнопленных, и специфика геноцида мирного населения СССР", - заметил эксперт.
"Многие вопросы, принципиально важные для понимания масштаба трагедии на Восточном фронте, попросту игнорировались или выносились на периферию научного внимания, что ставит под сомнение полноту и универсальность западных концепций памяти о Второй мировой войне", - заключил он.
