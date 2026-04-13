Западные историки игнорировали вопрос советских пленных, рассказал эксперт

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Западные историки игнорировали или выносили на периферию научного внимания многие вопросы, принципиально важные для понимания масштаба трагедии на Восточном фронте, в том числе и феномен массового сопротивления советских военнопленных, рассказал РИА Новости научный сотрудник Института российской истории РАН (ИРИ РАН) Станислав Аристов.

Одиннадцатого апреля отмечался Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. В этой связи Аристов рассказал, что "безусловно, нельзя отрицать тот факт, что западными учеными была проделана значительная и скрупулезная работа по изучению истории нацистских концентрационных лагерей".

"Их труды по систематизации структуры СС, экономики рабского труда и повседневности крупных лагерных центров на территории Германии Польши внесли весомый вклад в мировую историографию", - отметил он.

Но при детальном анализе их научного наследия, по словам Аристова, становится очевидным наличие огромных лакун. "За пределами западных исследований фактически остались целые пласты истории: это и разветвленная сеть лагерей на оккупированных советских территориях, и феномен массового сопротивления советских военнопленных, и специфика геноцида мирного населения СССР", - заметил эксперт.