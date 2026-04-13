Премьер Испании поддержал папу Римского на фоне критики от Трампа

МАДРИД, 13 апр - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал папу Римского Льва XIV на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа.
Таким образом глава испанского правительства выразил поддержку понтифику, являющемуся первым американцем во главе Католической церкви, на фоне резких высказываний в его адрес со стороны Трампа.
Ранее американский лидер после антивоенных высказываний Льва XIV написал в своей соцсети Truth Social, что "этот Папа слаб в вопросах преступности и внешней политики". Как утверждал глава Белого дома, если бы не его президентство, американца бы не избрали папой.
Лев XIV последние недели выражал беспокойство эскалацией на Ближнем Востоке из-за агрессии Израиля и Соединенных Штатов против Ирана. Папа Римский довольно резко высказывался в адрес президента США и его окружения. В частности, он называл совершенно неприемлемой угрозу американского лидера уничтожить цивилизацию в Иране, а также возражал шефу Пентагона Питу Хегсету, призывавшего молиться о победе американских солдат "во имя Иисуса Христа". Как заявил тогда Папа Римский, стремление к господству "чуждо пути Иисуса Христа".