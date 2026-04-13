22:02 13.04.2026
Премьер Испании поддержал папу Римского на фоне критики от Трампа

Санчес: Трамп сеет войну по всему миру, в отличие от папы Римского

Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
МАДРИД, 13 апр - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал папу Римского Льва XIV на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа.
"Кто сеет ветер - пожнет бурю. Пока одни сеют войны по всему миру, Лев XIV сеет мир с мужеством и отвагой. Для нас будет честью принять его в Испании в ближайшие недели", - написал Санчес в социальной сети X.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Трамп обрушился с критикой на папу римского
Вчера, 04:46
Таким образом глава испанского правительства выразил поддержку понтифику, являющемуся первым американцем во главе Католической церкви, на фоне резких высказываний в его адрес со стороны Трампа.
Ранее американский лидер после антивоенных высказываний Льва XIV написал в своей соцсети Truth Social, что "этот Папа слаб в вопросах преступности и внешней политики". Как утверждал глава Белого дома, если бы не его президентство, американца бы не избрали папой.
Лев XIV последние недели выражал беспокойство эскалацией на Ближнем Востоке из-за агрессии Израиля и Соединенных Штатов против Ирана. Папа Римский довольно резко высказывался в адрес президента США и его окружения. В частности, он называл совершенно неприемлемой угрозу американского лидера уничтожить цивилизацию в Иране, а также возражал шефу Пентагона Питу Хегсету, призывавшего молиться о победе американских солдат "во имя Иисуса Христа". Как заявил тогда Папа Римский, стремление к господству "чуждо пути Иисуса Христа".
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Мелони назвала слова Трампа о папе Римском недопустимыми
Вчера, 19:51
 
