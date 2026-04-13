"Серьезная ошибка". Решение Ирана по США вызвало переполох на Западе

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X назвал решение Ирана пойти на уступки ради заключения мира серьезной ошибкой.
"Молчание иранского руководства указывает на то, что они всерьез рассматривают возможность пойти на уступки ради заключения "сделки". Я бы счел такой шаг серьезной ошибкой, поскольку он приведет лишь к политике "откладывай и притворяйся", за которой последует третья, еще более разрушительная фаза войны", — написал он.
В субботу в Исламабаде прошла встреча американской и иранской делегаций. Как передавал телеканал Al Hadath, стороны сначала провели непрямые переговоры. Агентство Tasnim назвало среди тем для обсуждения освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане.
В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.