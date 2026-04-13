21:57 13.04.2026
"Это конец цивилизации". В США запаниковали из-за нового шага Ирана

Риттер: ответ Ирана на возобновление ударов США будет сокрушительным

Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ответ Ирана на возобновление ударов со стороны США будет разрушительным, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Мы собираемся вернуться к ударам. Дональд Трамп обещает Ирану дальнейшее разрушение. Но стоит нам ударить по электростанции — и свет погаснет по всему Ближнему Востоку. Все ключевые энергетические объекты в Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ просто исчезнут. А если Белый дом решит зайти дальше, начнутся удары по опреснительным установкам. Это коснется и Израиля. А это уже вопрос выживания — это конец современной цивилизации в регионе", — заявил он.
По мнению Риттера, Вашингтон уже проиграл этот конфликт, поскольку ему не удалось изменить динамику боевых действий до перемирия. В частности, не был установлен контроль над Ормузским проливом, и не было свержено руководство в Тегеране.
Теперь, по словам эксперта, Иран контролирует каждый аспект конфликта, и новые удары США не приведут ни к каким результатам.
В субботу в Исламабаде прошла встреча американской и иранской делегаций. Как передавал телеканал Al Hadath, стороны сначала провели непрямые переговоры. Агентство Tasnim назвало среди тем для обсуждения освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане.
В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.
В то же время Тегеран обвинил США в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Соединенных Штатах объяснили эту ситуацию недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, хотя в ИРИ утверждали обратное.
В миреСкотт РиттерИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампСтив УиткоффЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
