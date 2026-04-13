"Это конец цивилизации". В США запаниковали из-за нового шага Ирана

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ответ Ирана на возобновление ударов со стороны США будет разрушительным, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Мы собираемся вернуться к ударам. Дональд Трамп обещает Ирану дальнейшее разрушение. Но стоит нам ударить по электростанции — и свет погаснет по всему Ближнему Востоку. Все ключевые энергетические объекты в Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ просто исчезнут. А если Белый дом решит зайти дальше, начнутся удары по опреснительным установкам. Это коснется и Израиля. А это уже вопрос выживания — это конец современной цивилизации в регионе", — заявил он.
По мнению Риттера, Вашингтон уже проиграл этот конфликт, поскольку ему не удалось изменить динамику боевых действий до перемирия. В частности, не был установлен контроль над Ормузским проливом, и не было свержено руководство в Тегеране.
Теперь, по словам эксперта, Иран контролирует каждый аспект конфликта, и новые удары США не приведут ни к каким результатам.
В субботу в Исламабаде прошла встреча американской и иранской делегаций. Как передавал телеканал Al Hadath, стороны сначала провели непрямые переговоры. Агентство Tasnim назвало среди тем для обсуждения освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане.
В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.