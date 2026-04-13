19:09 13.04.2026
"Унизительный удар". Новый ход Трампа против Ирана вызвал возмущение в США

RS: весь мир ощутит последствия блокады Ормузского пролива, которую объявили США

© REUTERS / Stringer
Судно в Ормузском проливе. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Весь мир ощутит последствия блокады Ормузского пролива, о которой накануне заявил президент США Дональд Трамп, пишет Responsible Statecraft.
"Это иллюзорные надежды, замаскированные под стратегию. Блокада — не является разумной альтернативой военным ударам. На самом деле это акт войны, причем сопряженный с серьезными рисками", — говорится в публикации.
Грузовое судно в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива
12 апреля, 15:59
Сообщается, что план обеспечения такой решения со стороны ВМС США может оказаться неудачным, поскольку столкнется с серьезным ответом Ирана. Кроме того, как отмечает издание, более опасным сценарием для США станет негативная реакция стран, закупающих нефть у Тегерана, особенно Китая.
"Ставки невероятно высоки, поскольку Трамп готовится к визиту в Китай на саммит с лидером КНР Си Цзиньпином. Трамп уже однажды откладывал встречу из-за конфликта с Ираном. Вторично отложить ее или отправиться в Пекин, имея, по его собственным словам, слабые козыри, было бы унизительным ударом по репутации Америки", — говорится в публикации.
В воскресенье глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Тегерану за проход через пролив.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что страны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров, и делегация Штатов вернется домой без сделки.
Блокада Ормуза не отвечает интересам международного общества, заявил Ван И
Вчера, 14:34
 
В миреСШАИранДональд ТрампСи ЦзиньпинВоенная операция США и Израиля против ИранаТегеран (город)
 
 
