Достичь соглашения с США не удалось из-за их требований, заявил МИД Ирана

ТЕГЕРАН, 13 апр - РИА Новости. США постоянно меняли свою позицию в ходе переговоров с Ираном, что помешало достичь сделки, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи своему французскому коллеге Жан-Ноэлю Барро.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
Позднее 12 апреля Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.