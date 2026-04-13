Рейтинг@Mail.ru
Достичь соглашения с США не удалось из-за их требований, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 13.04.2026 (обновлено: 17:51 13.04.2026)
Достичь соглашения с США не удалось из-за их требований, заявил МИД Ирана

МИД Ирана: США постоянно меняли требования по ходу переговоров

© AP Photo / Anjum NaveedОбстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном
Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© AP Photo / Anjum Naveed
Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 13 апр - РИА Новости. США постоянно меняли свою позицию в ходе переговоров с Ираном, что помешало достичь сделки, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи своему французскому коллеге Жан-Ноэлю Барро.
"Несмотря на прогресс в ходе переговоров по значительной части вопросов, США из-за своего максималистского подхода и постоянной перемены требований помешали выработке соглашения", - сказал Аракчи, слова которого приводятся в заявлении МИД Ирана.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
Позднее 12 апреля Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
Иранские военные катера в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Иран пригрозил блокадой портов в Персидском и Оманском заливах
Вчера, 13:52
 
В миреИранИсламабадСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала