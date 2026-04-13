В Ингушетии арестовали директора фабрики, где работали нелегальные мигранты

НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Следователи полиции в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении директора мебельной фабрики, которого подозревают в том, что он использовал труд нелегальных мигрантов, насильно удерживая их на производстве, по решению суда он арестован, сообщило региональное МВД.

"Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Республике Ингушетия во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России уличили 52-летнего директора мебельной фабрики, расположенной в сельском поселении Кантышево, в организации незаконной миграции иностранцев на территорию нашей страны", - говорится в сообщении

По предварительным данным, бизнесмен пообещал восьми гражданам дальнего зарубежья трудоустроить их в Абхазии с ежемесячным окладом в тысячу долларов, но привез в Ингушетию, где с сентября 2024 года они занимались сборкой мебели и проживали прямо на территории цеха. При этом разрешительных документов на нахождение в России и осуществление работы у них не было.

"Фигурант отобрал у иностранцев паспорта, лишил их возможности покинуть объект и принудил к труду на своем производстве. Фактические выплаты значительно отличались от обещанных: рабочие получали лишь 20 тысяч рублей в месяц. Из этой суммы 12 тысяч переводились их семьям, а оставшаяся часть выдавалась на руки", - отметили в МВД.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.