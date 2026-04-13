Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии арестовали директора фабрики, где работали нелегальные мигранты - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 13.04.2026 (обновлено: 17:38 13.04.2026)
В Ингушетии арестовали директора фабрики, где работали нелегальные мигранты

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Следователи полиции в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении директора мебельной фабрики, которого подозревают в том, что он использовал труд нелегальных мигрантов, насильно удерживая их на производстве, по решению суда он арестован, сообщило региональное МВД.
"Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Республике Ингушетия во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России уличили 52-летнего директора мебельной фабрики, расположенной в сельском поселении Кантышево, в организации незаконной миграции иностранцев на территорию нашей страны", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, бизнесмен пообещал восьми гражданам дальнего зарубежья трудоустроить их в Абхазии с ежемесячным окладом в тысячу долларов, но привез в Ингушетию, где с сентября 2024 года они занимались сборкой мебели и проживали прямо на территории цеха. При этом разрешительных документов на нахождение в России и осуществление работы у них не было.
"Фигурант отобрал у иностранцев паспорта, лишил их возможности покинуть объект и принудил к труду на своем производстве. Фактические выплаты значительно отличались от обещанных: рабочие получали лишь 20 тысяч рублей в месяц. Из этой суммы 12 тысяч переводились их семьям, а оставшаяся часть выдавалась на руки", - отметили в МВД.
В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
По данным министерства, подозреваемый арестован, в отношении иностранцев инициирована процедура депортации на родину.
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссияАбхазия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала