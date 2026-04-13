16:31 13.04.2026 (обновлено: 16:47 13.04.2026)
Журова оценила выступление российских гимнасток на этапе Кубка мира

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Светлана Журова
Светлана Журова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила РИА Новости, что россиянки показали высокий уровень на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте, несмотря на отсутствие международного опыта у части спортсменок.
Этап Кубка мира в Ташкенте завершился в воскресенье. Россиянка Мария Борисова, представляющая академию олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, завоевала золото в многоборье и серебро в упражнениях с обручем. В командных соревнованиях россиянки Алена Селиверстова, Алина Прощалыкина, Злата Ремчукова, Нелли Реуцкая и Николь Андрончик заняли второе место в упражнениях с пятью мячами и третье - в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.
"У наших девчонок долго не было международного опыта, но при той конкуренции, которая есть внутри страны, уровень гимнастики у нас все равно очень высокий. Поэтому можно только пожелать им удачи в будущем", - сказала Журова.
Собеседница агентства отметила, что возвращение на международную арену потребует времени. "Конечно, мы привыкли к первым местам, но нужно понимать, что соперницы все это время тоже готовились и тренировались. В любом случае потребуется время, чтобы снова привыкнуть к конкуренции на международной арене. Важно, чтобы судьи привыкли к спортсменкам, к их стилю, к именам - это тоже имеет значение", - добавила Журова.
