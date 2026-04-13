Футболист погиб в Гане после нападения грабителей на автобус

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Нападающий ганского футбольного клуба "Берекум Челси" Доминик Фримпонг погиб в результате вооруженного нападения на клубный автобус, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Ганы (GFA).

Нападение произошло, когда команда возвращалась с воскресного матча чемпионата страны против клуба "Самартекс" (0:1) из Самребои в Берекум. Дорогу автобусу перекрыла группа вооруженных грабителей.

"Люди с пистолетами и автоматами начали стрелять по нашему автобусу, когда водитель попытался сдать назад. Игроки и персонал укрылись в ближайших кустах. К сожалению, один из наших игроков получил серьезные ранения", - говорится в сообщении клуба в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Сообщается, что GFA предпримет действия для пересмотра и усиления мер безопасности для клубов, выезжающих на внутренние соревнования, чтобы предотвратить подобные трагические инциденты в будущем.