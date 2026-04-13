Минспорт предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ
Футбол/Мячи - РИА Новости, 02.09.2021
13:37 13.04.2026 (обновлено: 14:19 13.04.2026)
Минспорт предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Минспорт представил проект ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Футбол. РПЛ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Краснодар" (Краснодар)
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Минспорт подготовил проект ужесточения лимита на легионеров в чемпионате России по футболу, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, в сезоне-2026/27 команды Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут заявлять не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле - не более семи.
На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут быть восемь из них.
ФутболРоссияРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Спорт
 
