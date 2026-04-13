Минспорт предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости . Минспорт подготовил проект ужесточения лимита на легионеров в чемпионате России по футболу, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, в сезоне-2026/27 команды Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут заявлять не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле - не более семи.

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут быть восемь из них.