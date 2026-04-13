УФСИН опровергло информацию об ослепшем в колонии члене банды Цапков
15:24 13.04.2026
УФСИН опровергло информацию об ослепшем в колонии члене банды Цапков

Сотрудник ФСИН. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 13 апр – РИА Новости. Информация о том, что член банды Цапков Вячеслав Цеповяз почти ослеп в волгоградской колонии, не соответствует действительности, заявили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.
В понедельник российские СМИ написали, что у Цеповяза, который отбывает наказание в волгоградской колонии, несколько лет назад начались проблемы со зрением и осмотр у офтальмолога якобы подтвердил высокий риск полной слепоты. СМИ уточняют, что из-за болезни осужденного отстранили от работы, потому что он не различает мелкие детали.
"Распространенная в ряде СМИ информация в отношении осужденного В.А. Цеповяза не соответствует действительности. Также обращаем внимание, что сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении осужденных, относятся к врачебной тайне", - сказали в ведомстве.
Убийство 12 человек в кубанской станице Кущевская 4 ноября 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.
ПроисшествияРоссияВолгоградская областьВячеслав ЦеповязСергей ЦапокКущевская
 
 
