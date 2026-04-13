СМИ: трехкратного чемпиона мира по велоспорту Фрейре обвинили в насилии
15:43 13.04.2026
СМИ: трехкратного чемпиона мира по велоспорту Фрейре обвинили в насилии

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Трехкратный чемпион мира по велоспорту испанец Оскар Фрейре был арестован в воскресенье по обвинению в домашнем насилии, сообщает europapress.es.
По данным источника, заявление на 50-летнего бывшего спортсмена в Гражданскую гвардию в Торрелавеге написала его жена, обвинив супруга в нападениях, угрозах, унижениях и преследовании.
По ее словам, пара, прожившая вместе более 20 лет и воспитывающая трех детей, находится в процессе развода и не проживает совместно с ноября. Женщина утверждает, что Фрейре постоянно ее преследует, установил микрофоны и трекеры у нее дома и в машине, а также создал копию ее аккаунта в соцсетях. Кроме того, она сообщила, что с 2023 года у них было "множество ожесточенных ссор".
Профессиональный шоссейный велогонщик Фрейре является победителем 11 этапов на "Тур де Франс" и "Вуэльте Испании". В 2012 году он выступал за российскую команду "Катюша" и по окончании сезона завершил спортивную карьеру.
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Испании футбольного тренера арестовали за сексуальное насилие над детьми
19 февраля, 15:01
 
