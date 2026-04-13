Соцфонд назвал регионы-лидеры по числу многодетных семей в России

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Лидерами по числу многодетных семей в России остаются Москва, Подмосковье и Краснодарский край, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда.
"Москва, Московская область и Краснодарский край уверенно удерживают лидерство по абсолютному числу многодетных семей", — говорится в релизе.
Так, в Москве в первом квартале насчитывалась 4901 многодетная семья, где воспитывалось 15 760 детей, в Подмосковье — 4090 (13 633 ребенка), в Краснодарском крае — 2841 (10 206 детей).
Следом идут Дагестан (3474 семьи, 12 743 ребенка), Чечня (2412 семей, 9838 детей) и Татарстан (667 семей, 2322 ребенка — данные за март). При этом в Дагестане и Чечне среднее число детей в многодетных семьях выше: в среднем 3,66 ребенка, тогда как в Москве — 3,26.
С января по март в России родилось почти 75 тысяч детей, которые стали в своих семьях третьими, четвертыми и так далее. Из них третьих — 44 951, четвертых — 18 257, пятых и последующих — 11 071. Больше всего таких рождений зафиксировали в январе — 27 439, в феврале родилось 24 488 детей, а в марте — 22 352.