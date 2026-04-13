Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:57 13.04.2026 (обновлено: 11:58 13.04.2026)
Соцфонд назвал регионы-лидеры по числу многодетных семей в России

Перейти в медиабанк
Многодетная семья на пляже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Лидерами по числу многодетных семей в России остаются Москва, Подмосковье и Краснодарский край, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда.
"Москва, Московская область и Краснодарский край уверенно удерживают лидерство по абсолютному числу многодетных семей", — говорится в релизе.
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
В ГД предложили пересмотреть заявления на единое пособие многодетным семьям
3 апреля, 11:37
Так, в Москве в первом квартале насчитывалась 4901 многодетная семья, где воспитывалось 15 760 детей, в Подмосковье — 4090 (13 633 ребенка), в Краснодарском крае — 2841 (10 206 детей).
Следом идут Дагестан (3474 семьи, 12 743 ребенка), Чечня (2412 семей, 9838 детей) и Татарстан (667 семей, 2322 ребенка — данные за март). При этом в Дагестане и Чечне среднее число детей в многодетных семьях выше: в среднем 3,66 ребенка, тогда как в Москве — 3,26.
С января по март в России родилось почти 75 тысяч детей, которые стали в своих семьях третьими, четвертыми и так далее. Из них третьих — 44 951, четвертых — 18 257, пятых и последующих — 11 071. Больше всего таких рождений зафиксировали в январе — 27 439, в феврале родилось 24 488 детей, а в марте — 22 352.
Частные дома в Московской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Свыше 250 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье
2 апреля, 15:29
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Краснодарский крайРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала