Доклинические исследования новой онковакцины подтвердили ее эффективность

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Доклинические исследования онковакцины "Онкорна", разработанной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, показали ее эффективность и безопасность, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.
"Доклинические исследования препарата, как и в случае с пептидной терапевтической вакциной "Онкопепт", полностью подтвердили его эффективность и безопасность. Полученные данные позволили начать клиническое применение вакцины "Онкорна", – отметила глава ФМБА Вероника Скворцова, чьи слова привели в пресс-службе.
Вакцина "Онкорна" показана взрослым пациентам с метастатическим колоректальным раком, получившим две или более линии системной противоопухолевой терапии. А также при колоректальном раке с микросателлитной нестабильностью (MSI-H) в комбинации с ингибиторами контрольных точек.