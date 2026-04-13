19:29 13.04.2026 (обновлено: 20:02 13.04.2026)
Доклинические исследования новой онковакцины подтвердили ее эффективность

Сотрудница онкологического диспансера в одном из новых операционных залов. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Доклинические исследования онковакцины "Онкорна", разработанной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, показали ее эффективность и безопасность, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.
"Доклинические исследования препарата, как и в случае с пептидной терапевтической вакциной "Онкопепт", полностью подтвердили его эффективность и безопасность. Полученные данные позволили начать клиническое применение вакцины "Онкорна", – отметила глава ФМБА Вероника Скворцова, чьи слова привели в пресс-службе.
Вакцина "Онкорна" показана взрослым пациентам с метастатическим колоректальным раком, получившим две или более линии системной противоопухолевой терапии. А также при колоректальном раке с микросателлитной нестабильностью (MSI-H) в комбинации с ингибиторами контрольных точек.
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)РоссияВероника Скворцова
 
 
