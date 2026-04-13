Первый пациент получил российскую пептидную вакцину от колоректального рака

"Первому пациенту препарат введен 31 марта 2026 года. Сейчас ему проведено уже третье введение вакцины. Переносимость вакцины хорошая. Для следующего пациента вакцина "Онкопепт" уже готова, первое введение планируется 20 апреля 2026-го", — рассказали там.

В агентстве уточнили, что в рамках клинического применения вакцины "Онкопепт" обработали 543 обращения. Для лечения онковакциной отобрали 24 пациента. По регламенту на ее изготовление необходимо 49 дней, из которых не менее семи занимает процедура контроля качества.