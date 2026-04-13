Первый пациент получил российскую пептидную вакцину от колоректального рака

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Первый пациент получил пептидную вакцину "Онкопепт" для лечения колоректального рака, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.
"Первому пациенту препарат введен 31 марта 2026 года. Сейчас ему проведено уже третье введение вакцины. Переносимость вакцины хорошая. Для следующего пациента вакцина "Онкопепт" уже готова, первое введение планируется 20 апреля 2026-го", — рассказали там.
ФМБА разрешили применять новую вакцину от рака
Вчера, 19:19
В агентстве уточнили, что в рамках клинического применения вакцины "Онкопепт" обработали 543 обращения. Для лечения онковакциной отобрали 24 пациента. По регламенту на ее изготовление необходимо 49 дней, из которых не менее семи занимает процедура контроля качества.
В конце ноября Министерство здравоохранения выдало разрешения на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины "Онкопепт" для лечения колоректального рака. Она создана Центром физико-химической медицины имени Ю. М. Лопухина ФМБА.
В начале апреля первый пациент получил другую персонализированную вакцину — для лечения меланомы. Им стал 60-летний житель Курской области. Как отмечал глава Минздрава Михаил Мурашко, мужчина чувствует себя хорошо.