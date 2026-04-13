Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 13.04.2026
Фетисов прокомментировал решение World Aquatics о допуске россиян с флагом

Фетисов после решения World Aquatics заявил, что здравый смысл берет верх

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вячеслав Фетисов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, комментируя решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о полноценном допуске россиян, заявил, что в вопросе возвращения российских спортсменов на международную арену начинает преобладать здравый смысл.
В понедельник World Aquatics допустила россиян до турниров с флагом и гимном.
"Очень здорово! Каждая федерация ведет свою работу, у всех свои правила. Здравый смысл начинает превалировать", - сказал Фетисов.
В феврале World Aquatics допустила российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном. Взрослые спортсмены из России продолжали выступать в нейтральном статусе. Ранее российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) и Международная федерация шашек (IDF).
Бассейн - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
СпортРоссияСССРВячеслав ФетисовГосдума РФ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    С. Вавринка
    666
    474
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Москва
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Факел
    Родина
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Хетафе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала