Фетисов прокомментировал решение World Aquatics о допуске россиян с флагом

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, комментируя решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о полноценном допуске россиян, заявил, что в вопросе возвращения российских спортсменов на международную арену начинает преобладать здравый смысл.
В понедельник World Aquatics допустила россиян до турниров с флагом и гимном.
"Очень здорово! Каждая федерация ведет свою работу, у всех свои правила. Здравый смысл начинает превалировать", - сказал Фетисов.
В феврале World Aquatics допустила российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном. Взрослые спортсмены из России продолжали выступать в нейтральном статусе. Ранее российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) и Международная федерация шашек (IDF).