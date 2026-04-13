Арбитр правильно назначил пенальти в ворота ЦСКА, считает эксперт

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный судья матча 24-го тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и "Сочи" Сергей Цыганок принял верное решение, назначив пенальти в ворота армейцев, заявил РИА Новости бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов.

ЦСКА 12 апреля дома проиграл " Сочи " (0:1). Единственный мяч был забит с пенальти, который был назначен после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR).

"В матче ЦСКА - "Сочи" возник вопрос про назначение пенальти. Все очень просто: мяч летит в зону, где находятся два игрока, которые борются за позицию, и игрок команды ЦСКА наступает на ногу нападающему "Сочи", который пытается выпрыгнуть вверх, тем самым он повлиял на продвижение соперника. Цыганок сам не мог определить этот момент, потому что арбитр смотрит на мяч. Но после просмотра он правильно назначил 11-метровый. Кто-то считает его легковесным, но это неважно, потому что по всем правилам вмешательство VAR было правильным", - сказал Федотов.

"Это считается фолом по неосторожности. Мяч летит к этой единоборствующей паре. Если бы мы говорили о моменте, где мяч не долетел или очевидно перелетает и при этом происходит наступ, то ни о каком 11-метровом ударе речи бы не шло. Тут ключевое составляющее, что мяч летит в зону, где два игрока подстраиваются так, чтобы в него сыграть. Своим наступом игрок команды ЦСКА повлиял на действия команды игрока "Сочи", который пытался выпрыгнуть вверх, но из-за наступа у него это не получается. Поэтому это нарушение. Для меня это абсолютно понятно", - пояснил бывший арбитр.