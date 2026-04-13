Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 13.04.2026 (обновлено: 20:11 13.04.2026)
ЦБ: ЕС нарушил свою процедуру санкций при блокировке российских активов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Брюссель нарушил собственную юридическую процедуру при блокировке российских активов, чтобы обойти необходимость принятия такой меры единогласием, говорится в выдержках из иска Банка России к Совету ЕС.
«

"Истец утверждает, что регламент был принят на неверном правовом основании, поскольку статья 122 ДФЕС (Договора о функционировании Евросоюза. — Прим. ред.) не может служить надлежащей основой для принятых мер, так как по своей сути они относятся к ограничительным мерам в отношении субъекта третьего государства и должны были быть приняты на основании статьи 215 ДФЕС, которая требует единогласия членов совета", — указывается в документе, с которым ознакомилось РИА Новости.

В иске подчеркивается, что ЕС фактически злоупотребил своими полномочиями, а также нарушил принцип пропорциональности мер и не обосновал должным образом введенные ограничения.
«

"Пятое основание — нарушение договоров обычного международного права и норм публичного международного права. Истец утверждает, что совет нарушил принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, который включен в право ЕС как норма, подлежащая судебному контролю", — отмечается в тексте.

Центробанк 27 февраля оспорил в суде ЕС в Люксембурге регламент Совета Европейского союза от 12 декабря, который устанавливает бессрочную блокировку его активов.
Также в декабре ЦБ подал иск к депозитарию Euroclear на сумму более 18 триллионов рублей. Регулятор назвал планы Еврокомиссии использовать заблокированные активы незаконными.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Президент Владимир Путин назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это ударит по фундаментальным основам финансового миропорядка.
РоссияЕвросоюзВ миреЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала