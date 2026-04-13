Глава ЕК: ископаемое топливо станет самым дорогим источником энергии в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Электроэнергия на ископаемом топливе станет самым дорогим вариантом в энергетике ЕС в ближайшее время, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Для нашего континента мрачная реальность такова, что энергия на ископаемом топливе станет самым дорогим вариантом в ближайшие годы", - сказала она на пресс-конференции.
По словам главы ЕК, альтернативой должны стать возобновляемые источники энергии и атомная энергетика, особенно развитие систем малых модульных атомных реакторов.
