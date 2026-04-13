ЕК предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, заявила фон дер Ляйен
14:02 13.04.2026
ЕК предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, заявила фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен: ЕК предложит использовать нефтяные резервы для влияния на цены

© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 13.04.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Европейская комиссия предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, чтобы повлиять на цены на фоне энергетического кризиса, заявила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Европейская комиссия предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, чтобы повлиять на цены", - сказала она.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
ЭкономикаИранОрмузский проливПерсидский заливУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
