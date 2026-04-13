В ЕС будут настаивать на голосовании большинством во внешней политике

БРЮССЕЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что продолжит настаивать на переходе к голосованию большинством голосов стран ЕС по вопросам внешней политики.
"Мы должны обратить внимание на уроки, извлеченные внутри Европейского союза. Я имею в виду переход к голосованию квалифицированным большинством голосов во внешней политике. Это важный способ избежать системных блокировок, поскольку мы уже видели это в прошлом. И мы должны сейчас по-настоящему использовать набранный темп, чтобы продвинуться вперед в этом вопросе", - сказала она после парламентских выборов в Венгрии, где победу одержала оппозиционная Виктору Орбану проевропейская партия Петера Мадьяра "Тиса", которая уже выразила готовность сотрудничать с Брюсселем.