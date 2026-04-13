Леброн впервые с февраля 2025 года признан лучшим игроком недели в НБА

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс признан лучшим игроком 25-й недели в Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице турнира в соцсети Х.
Джеймс получил награду впервые с 3 февраля 2025 года. Он помог команде выиграть все три матча недели, в среднем за игру набирая 24 очка, делая 6 подборов и 9,7 передачи. В ночь на субботу по московскому времени во встрече против "Финикс Санз" (101:73) Джеймс достиг отметки в 12 тысяч результативных передач за карьеру в НБА и вышел на четвертое место в лиге по данному показателю, уступая Джейсону Кидду (12091 передача), Крису Полу (12552) и Джону Стоктону (15806).
Лучшим игроком недели в Восточной конференции стал форвард "Торонто Рэпторс" Брэндон Ингрэм. Вместе с ним "Торонто" выиграл три матча недели из четырех. Ингрэм набирал в среднем 25,5 очка, делал 6,5 подбора и 4,5 передачи.
