Рейтинг@Mail.ru
Леброн впервые с февраля 2025 года признан лучшим игроком недели в НБА - РИА Новости Спорт, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
23:15 13.04.2026 (обновлено: 23:22 13.04.2026)
Леброн впервые с февраля 2025 года признан лучшим игроком недели в НБА

Леброна Джеймса впервые с февраля 2025 года признали лучшим игроком недели в НБА

© пресс-служба клуба "Лос-Анджелес Лейкерс"Леброн Джеймс
Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© пресс-служба клуба "Лос-Анджелес Лейкерс"
Леброн Джеймс. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс признан лучшим игроком 25-й недели в Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице турнира в соцсети Х.
Джеймс получил награду впервые с 3 февраля 2025 года. Он помог команде выиграть все три матча недели, в среднем за игру набирая 24 очка, делая 6 подборов и 9,7 передачи. В ночь на субботу по московскому времени во встрече против "Финикс Санз" (101:73) Джеймс достиг отметки в 12 тысяч результативных передач за карьеру в НБА и вышел на четвертое место в лиге по данному показателю, уступая Джейсону Кидду (12091 передача), Крису Полу (12552) и Джону Стоктону (15806).
Лучшим игроком недели в Восточной конференции стал форвард "Торонто Рэпторс" Брэндон Ингрэм. Вместе с ним "Торонто" выиграл три матча недели из четырех. Ингрэм набирал в среднем 25,5 очка, делал 6,5 подбора и 4,5 передачи.
БаскетболСпортЛеброн ДжеймсЛос-Анджелес ЛейкерсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    С. Вавринка
    666
    474
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Москва
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Факел
    Родина
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Хетафе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала