Дегтярев поблагодарил главу World Aquatics за решение о допуске россиян

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, комментируя решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о полноценном допуске россиян, заявил, что международный диалог дает плоды и способствует планомерному восстановлению спортивных связей.
В понедельник бюро World Aquatics объявило о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство.
"Приветствуем решение World Aquatics допустить российских и белорусских спортсменов ко всем международным соревнованиям по водным видам спорта наравне со остальными атлетами – в национальной форме, с флагом и гимном. Права российских спортсменов обсуждали на встрече с главой World Aquatics Хусейном Аль-Мусалламом в январе на Олимпийском совете Азии в Ташкенте. Благодарен господину Мусалламу за твердую позицию в этом вопросе. Очень важно, что международный спортивный диалог дает плоды и способствует планомерному восстановлению спортивных связей", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
В феврале World Aquatics допустила российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном. Взрослые спортсмены из России продолжали выступать в нейтральном статусе. Ранее российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) и Международная федерация шашек (IDF).