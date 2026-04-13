Внебиржевой курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые с 25 февраля

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 76 рублей, впервые с 25 февраля, следует из данных торгов.
К 11.18 мск курс доллара теряет 75 копеек относительно предыдущего закрытия, снижаясь до 75,92 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.