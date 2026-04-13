Деньги потерпевших по делу Долиной переводились в криптовалюту - РИА Новости, 13.04.2026
10:07 13.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Курьер Анжела Цырульникова рассказала, что посылки с деньгами певицы Ларисы Долиной и других потерпевших по этому делу поступали в пункт обмена криптовалюты и после пересчета зачислялись на криптокошелек, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Согласно показаниям Цырульниковой А. Н. на предварительном следствии, она забирала у потерпевших посылки, которые в последующем отвозила в пункт обмена криптовалюты, где из посылок сотрудники извлекали денежные средства, пересчитывали их и осуществляли их зачисление на криптокошелек", - говорится в документе.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Двоих фигурантов дела об афере с квартирой Долиной ранее судили за хищения
11 апреля, 08:11
Согласно материалам, протоколами осмотров предметов зафиксированы сведения, в том числе о переписке курьера с криптобиржами.
Уточняется, что позднее она стала настаивать на версии, что не знала о содержимом передаваемых ей свертков, однако эти доводы впоследствии отверг суд.
Ранее суд приговорил Цырульникову, Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Андрея Основу на сроки от четырех лет до семи лет и трех месяцев лишения свободы за аферу с квартирой Долиной в Ксеньинском переулке в центре Москвы. Суд установил, что четверо фигурантов совместно с иными неустановленными соучастниками похитили у певицы более 175 миллионов рублей и лишили ее права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку следствие оценило в 317 миллионов рублей.
Осужденные также совершили хищение 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 миллиона - у жительницы Балашихи. Когда последнюю пытались убедить в передаче еще 4,5 миллиона, она поняла, что ее обманывают, и обратилась в правоохранительные органы. В результате Цырульникову в июле 2024 года задержали с поличным при получении муляжа денежных средств.
Дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Чемпионка по хоккею на траве лишилась квартиры по "схеме Долиной"
9 апреля, 13:59
 
