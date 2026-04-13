Шайба Демидова помогла "Монреалю" обыграть "Айлендерс" в матче НХЛ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Монреаль Канадиенс" одержал победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Элмонте завершилась со счетом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) в пользу "Монреаля". В составе победителей шайбы забросили Ник Сузуки (36-я минута), российский нападающий Иван Демидов (37), Алекс Ньюхук (37) и Закари Болдук (60). У "Айлендерс" отличился Кейси Сизикас (49).
13 апреля 2026 • начало в 01:00
Завершен
48:45 • Кейси Цизикас
35:56 • Ник Сузуки
(Юрай Слафковский, Лэйн Хатсон)
36:24 • Иван Демидов
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
36:51 • Алекс Ньюхук
(Захари Болдук, Дэвид Рейнбахер)
59:45 • Захари Болдук
Для Демидова шайба стала 19-й в текущем сезоне, всего россиянин набрал 62 очка (19 голов + 43 ассиста) за 81 игру.
"Монреаль", набрав 106 очков, занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, ранее команда обеспечила себе место в плей-офф НХЛ. "Айлендерс" после поражения от "Канадиенс" лишились шансов на Кубок Стэнли, клуб с 91 очком располагается на шестой строчке в Столичном дивизионе.
В другом матче "Бостон Брюинз" в гостях обыграл "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). "Нью-Джерси Девилз" дома в овертайме одержал победу над "Оттавой Сенаторз" - 4:3 (2:0, 0:3, 1:0, 1:0), результативную передачу отдал российский защитник "Оттавы" Артем Зуб. "Анахайм Дакс" дома в овертайме уступил "Ванкувер Кэнакс" со счетом 3:4 (1:2, 0:0, 2:1, 0:1), дебютным ассистом в НХЛ отметился российский защитник "Ванкувера" Кирилл Кудрявцев. "Калгари Флэймз" на своей площадке обыграл "Юту Маммот" - 4:1 (2:0, 0:0, 2:1), первую результативную передачу в НХЛ отдал российский нападающий "Калгари" Айдар Суниев.