Дегтярев сообщил, что новый лимит восстановит российскую школу футбола

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) даст исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола.
Согласно подготовленному Минспортом РФ проекту приказа, в сезоне-2026/27 команды РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле - не более семи. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них.
"У нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счет перераспределения средств в детско-юношеский спорт и академии, повысить спрос на российских игроков, создать для клубов мотивацию искать таланты, вкладывать в них время и деньги, а не полагаться на готовых легионеров", - цитирует Дегтярева пресс-служба Минспорта.
"Приказ Минспорта по новому лимиту опубликован и будет подписан в ближайшее время. Это решение было объявлено почти год назад, все клубы РПЛ имели возможность подготовиться", - добавил министр.
По данным Минспорта, клубы РПЛ прямо или косвенно на 78-80% зависят от государственного финансирования. Отмечается, что 70% их зарплатного фонда уходит на легионеров, которые составляют более трети футболистов РПЛ.