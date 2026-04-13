Умерла женщина, которую вытащили из-под снежных завалов в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Женщина, которую вытащили из-под снежных завалов в Цунтинском районе Дагестана, скончалась, сообщила пресс-служба минздрава региона.
В понедельник лавина накрыла несколько домов в высокогорном селе Шайтли в Цунтинском районе. Местные жители из-под завалов и снежной массы вытащили женщину и семилетнего ребенка.
"Скончалась женщина, которую вытащили из-под снежных завалов в Цунтинском районе. Оперативная эвакуация и усилия медиков не смогли вернуть ей жизнь", – говорится в сообщении.