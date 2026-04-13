В Дагестане более 11,2 тысячи человек эвакуировали из-за подтоплений

МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Более 11,2 тысячи человек было эвакуировано в Дагестане из-за подтоплений, в том числе 2,5 тысячи детей, сообщил вице-премьер региона Рамазан Джафаров на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации под руководством главы региона Сергея Меликова.

"В связи с чрезвычайной ситуацией была проведена эвакуация всего 11 260 человек, в том числе детей – 2,5 тысячи", - сказал Джафаров.

По его словам, на сегодня в 16 пунктах временного размещения находятся 532 человека, из них 177 детей. Остальные живут у родственников.

Меликов поручил организовать оздоровительный отдых в первую очередь для детей, которые находятся в пунктах временного размещения – ранее Минпросвещения России сообщило, что 170 путевок будет выделено в федеральные детские центры для ребят, чьи семьи пострадали от паводков в Дагестане , первая группа из 80 школьников уже отправилась в " Артек ".