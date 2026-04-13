Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане более 11,2 тысячи человек эвакуировали из-за подтоплений - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 13.04.2026
В Дагестане более 11,2 тысячи человек эвакуировали из-за подтоплений

В Дагестане 11 260 человек эвакуировали из-за подтоплений

Последствия ливневых дождей в Дагестане
Последствия ливневых дождей в Дагестане - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Последствия ливневых дождей в Дагестане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Более 11,2 тысячи человек было эвакуировано в Дагестане из-за подтоплений, в том числе 2,5 тысячи детей, сообщил вице-премьер региона Рамазан Джафаров на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации под руководством главы региона Сергея Меликова.
"В связи с чрезвычайной ситуацией была проведена эвакуация всего 11 260 человек, в том числе детей – 2,5 тысячи", - сказал Джафаров.
Ликвидация последствий наводнения в поселке Мамедкала Дербентского района Дагестана - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
В Дагестане число подтопленных жилых домов превысило 9,8 тысячи
Вчера, 15:36
По его словам, на сегодня в 16 пунктах временного размещения находятся 532 человека, из них 177 детей. Остальные живут у родственников.
Меликов поручил организовать оздоровительный отдых в первую очередь для детей, которые находятся в пунктах временного размещения – ранее Минпросвещения России сообщило, что 170 путевок будет выделено в федеральные детские центры для ребят, чьи семьи пострадали от паводков в Дагестане, первая группа из 80 школьников уже отправилась в "Артек".
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.
Сход лавины в Дагестане - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
В Дагестане рассказали о состоянии людей, спасенных из-под снежного завала
Вчера, 14:56
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияНаводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала