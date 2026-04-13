В Дагестане 20 лошадей спасли из снежного плена

МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Двадцать лошадей, которые из-за аномальных снегопадов оказались заблокированы в горах Дагестана, удалось вывести в безопасное место, десять лошадей из табуна погибли, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.