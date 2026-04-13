В Дагестане 20 лошадей спасли из снежного плена

МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Двадцать лошадей, которые из-за аномальных снегопадов оказались заблокированы в горах Дагестана, удалось вывести в безопасное место, десять лошадей из табуна погибли, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.
"На границе Гумбетовского и Ботлихского районов завершилась операция по спасению табуна лошадей, оказавшегося в снежном плену. Из-за аномальных снегопадов животные оказались заблокированы на высокогорье… К сожалению, 10 лошадей из табуна спасти не удалось, однако 20 животных были успешно выведены в безопасное место", – говорится в сообщении.
Отмечается, что погодные условия были крайне сложными: глубокий снег затруднял передвижение, а из-за плохой видимости спасателям приходилось искать дорогу с помощью компаса.
Как рассказали в министерстве, такие случаи фиксируются и в других горных районах Дагестана. Из-за обильного снега многие пастбища стали недоступны, а животноводческие стоянки оказались отрезанными от дорог. В настоящее время, по данным ведомства, во многих проблемных зонах проводится также работа по выводу скота на безопасные участки и организации подвоза кормов. Там, где тяжелая техника еще не может проехать, фермеры прокладывают пути вручную.