В Дагестане рассказали о состоянии людей, спасенных из-под снежного завала

МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Угрозы жизни женщины и ребенка, которых вытащили из-под снежного завала в Дагестане после схода лавины, нет, сообщил глава минздрава региона Ярослав Глазов.
Ранее в понедельник ГУ МЧС России по Дагестану сообщило, что женщина с ребенком могли оказаться под снегом при сходе лавины в высокогорном селе Шайтли в Цунтинском районе. В оперативных службах сообщили РИА Новости, что их вытащили из-под снежного завала и доставили в больницу.
"Найдены. Живы, угрозы жизни нет", - сказал министр на совещании у главы республики Сергея Меликова.