В Дагестане женщину и ребенка вытащили из-под завала после схода лавины

МАХАЧКАЛА, 13 апр — РИА Новости. Женщину c ребенком спасли из-под снежного завала после схода лавины в Дагестане, сообщили РИА Новости в оперативных службах.

"Женщину и ребенка вытащили из-под завала, их доставили в больницу", — сказал собеседник агентства.

Лавина сошла рано утром в высокогорном селе Шайтли. Сообщалось, что она накрыла два дома.