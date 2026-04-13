В Дагестане женщину и ребенка вытащили из-под завала после схода лавины

МАХАЧКАЛА, 13 апр — РИА Новости. Женщину c ребенком спасли из-под снежного завала после схода лавины в Дагестане, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
"Женщину и ребенка вытащили из-под завала, их доставили в больницу", — сказал собеседник агентства.
Лавина сошла рано утром в высокогорном селе Шайтли. Сообщалось, что она накрыла два дома.
Республиканский главк Следственного комитета проводит проверку. Прокуратура Дагестана поставила установление обстоятельств схода лавины на контроль и даст оценку произошедшему.
9 ноября 2025, 06:39