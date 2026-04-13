Жителя Дагестана осудили на шесть лет за поддержку атак ВСУ на Белгород

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 6 годам лишения свободы жителя Дагестана Асхаба Магомаева, поддержавшего ракетные атаки ВСУ на Белгород, сообщил журналистам пресс-секретарь суда.
По его данным, 12 сентября 2022 года Магомаев разместил в свободном доступе комментарий к новости о сотрудниках полиции РФ, в котором призвал к насилию в отношении них.
Кроме того, 19 февраля 2024 года подсудимый к сообщению о разрушительных последствиях ракетных атак вооруженных сил Украины по Белгороду разместил "комментарий, в котором содержится оправдание терроризма".
Также 28 марта того же года Магомаев одобрительно высказался об участии 14 уроженцев и жителей Дагестана в боевых действиях против РФ в составе вооруженных сил Украины.
"В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.