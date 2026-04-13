Рейтинг@Mail.ru
Жителя Дагестана осудили на шесть лет за поддержку атак ВСУ на Белгород
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 13.04.2026
Жителя Дагестана осудили на шесть лет за поддержку атак ВСУ на Белгород

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 6 годам лишения свободы жителя Дагестана Асхаба Магомаева, поддержавшего ракетные атаки ВСУ на Белгород, сообщил журналистам пресс-секретарь суда.
По его данным, 12 сентября 2022 года Магомаев разместил в свободном доступе комментарий к новости о сотрудниках полиции РФ, в котором призвал к насилию в отношении них.
Кроме того, 19 февраля 2024 года подсудимый к сообщению о разрушительных последствиях ракетных атак вооруженных сил Украины по Белгороду разместил "комментарий, в котором содержится оправдание терроризма".
Также 28 марта того же года Магомаев одобрительно высказался об участии 14 уроженцев и жителей Дагестана в боевых действиях против РФ в составе вооруженных сил Украины.
"В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.
ПроисшествияРеспублика ДагестанБелгородРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала