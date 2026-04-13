В Дагестане два дома попали под лавину

МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Два дома попали под лавину в селе Шайтли в Дагестане, где под снегом оказались женщина и семилетний ребенок, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Ранее в понедельник ГУМЧС России по Дагестану сообщило, что, предварительно, женщина с ребенком оказались под снегом при сходе лавины в высокогорном селе Шайтли в Цунтинском районе, на место направлены спасатели.
"По предварительным данным, 13 апреля… примерно в 6 часов (совпадает с мск - ред.) снежная лавина сошла на два дома в селе Шайтли Цунтинского района. Предположительно, под снегом оказались женщина и семилетний ребенок", - говорится в сообщении.