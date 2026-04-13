Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане два дома попали под лавину - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 13.04.2026
В Дагестане два дома попали под лавину

В дагестанском селе Шайтли два дома попали под лавину

Сход лавины в Дагестане
Сход лавины в Дагестане - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Сход лавины в Дагестане
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Два дома попали под лавину в селе Шайтли в Дагестане, где под снегом оказались женщина и семилетний ребенок, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Ранее в понедельник ГУМЧС России по Дагестану сообщило, что, предварительно, женщина с ребенком оказались под снегом при сходе лавины в высокогорном селе Шайтли в Цунтинском районе, на место направлены спасатели.
"По предварительным данным, 13 апреля… примерно в 6 часов (совпадает с мск - ред.) снежная лавина сошла на два дома в селе Шайтли Цунтинского района. Предположительно, под снегом оказались женщина и семилетний ребенок", - говорится в сообщении.
ПроисшествияРеспублика ДагестанЦунтинский районРоссияНаводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала