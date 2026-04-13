В Дагестане число подтопленных домов снизилось до 508 - РИА Новости, 13.04.2026
09:07 13.04.2026 (обновлено: 09:10 13.04.2026)
В Дагестане число подтопленных домов снизилось до 508

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Последствия наводнения в поселке Мамедкала Дербентского района Дагестана
Последствия наводнения в поселке Мамедкала Дербентского района Дагестана
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число подтопленных домов в Дагестане снизилось до 508, сообщила пресс-служба МЧС России.
"На территории региона остаются подтопленными в 5 муниципальных образованиях в 7 населенных пунктах 508 жилых домов, 528 приусадебных участков и 45 участков автомобильных дорог. Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения в двух муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.
Глава Дагестана на месте обрушения дома в Махачкале - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Меликов рассказал, с чем связаны подтопления Махачкалы
5 апреля, 18:22
Отмечается, что в 17 пунктах временного размещения на территории республики находится 541 человек, в том числе 178 детей. Специалисты от МЧС России и РСЧС оказывают им психологическую помощь.
Уточняется также, что по поручению главы МЧС России Александра Куренкова продолжает работу межведомственный оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий ЧС. Особое внимание уделено восстановительным работам, социальной поддержке, приему и оформлению заявлений на выплаты гражданам, признанными пострадавшими при ЧС.
"В Чеченской Республике вода сошла, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, проводятся восстановительно-ремонтные работы, работа комиссий по оценке ущерба, информирование населения о складывающейся обстановке и принимаемых мерах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - добавили в ведомстве.
Всего к ликвидации последствий непогоды от РСЧС привлечено свыше 4 тысяч человек и 1 тысяча единиц техники, в том числе авиация МЧС России.
Реки вместо улиц: последствия наводнения в Дагестане
В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в Дагестане
 
 
